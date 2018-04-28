Abdullah Gül'ün açıklamasına hükümetten ilk tepki
Abdullah Gül'ün açıklamasına hükümetten ilk tepki
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Abdullah Gül'ün açıklamasına hükümetten ilk tepki

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Abdullah Gül'ün açıklamaları sonrası değerlendirmelerde bulundu. Işık,  "Son dönemde Abdullah Bey ile ilgili ortaya konulan tablo tabandan gelen bir talep değil aksine Tayyip Erdoğan'ın önünü nasıl keseriz anlayışının oluşturduğu bir mühendislik çalışması. Bunun akamete uğraması kaçınılmazdı ve akamete uğradı" dedi.

Abdullah Gül'ün açıklamasına hükümetten ilk tepki

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların anımsatılması üzerine de Abdullah Gül'ün ülkede çeşitli bakanlıklarda bulunduğunu ve en son da cumhurbaşkanlığını yapmış bir şahsiyet olduğunu söyledi.

"SİYASET MÜHENDİSLİK KABUL ETMEZ"

"Biz isterdik ki Abdullah Gül ismi AK Parti dışında hiçbir şekilde anılmasın" diyen Işık, şu değerlendirmede bulundu:

 "Son dönemde Abdullah Bey ile ilgili ortaya konulan tablo tabandan gelen bir talep değil aksine Tayyip Erdoğan'ın önünü nasıl keseriz anlayışının oluşturduğu bir mühendislik çalışması. Bunun akamete uğraması kaçınılmazdı ve akamete uğradı."

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve il protokolü ile bir süre görüştü.

Etiketler; #abdullah gül #fikri ışık #başbakan yardımcısı
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