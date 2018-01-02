Bu haber, başkan adaylığına hazırlanan Abdullah Gül'e verilen bir ödülle ilgili. Dünyada İngiliz kraliçesine hizmet ödülü de denilen Chatham House ödülü. Ödül, İngiltere'nin çıkarlarına hizmet eden yabancılara veriliyor. Ödülü veren kurum da Ortadoğu'yu parçalayan Sykes–Picot ve Sevr'i hazırladığı bilinen Kraliçe'ye bağlı masonik bir kurum. Ödülü alanların boş deftere imza atması da dikkat çekiyor

2010 yılına ait bilindik görüntülerdeki çarpıcı an, ayrıntıda gizli... Boş deftere atılan imza...



Bu günlerde "başkan adayı olacak" haberlerinde adı geçen Abdullah Gül o tarihte İngiltere'de kraliçe Elizabeth'in özel konuğuydu. Ziyaretinin sebebi ise Chatham House ödülünü almaktı. Yani İngiltere'ye hizmet edenlere verilen ödül...



Görüntülerde Gül Cumhurbaşkanı olarak sadece ünvanı ve üst köşede tarih yazılı olan boş bir defterin ortasına imza atıyor. İmzayı atarken başında İngiltere kraliçesi duruyor.



Ulusal.com.tr'den Teoman Alili'nin haberine göre, Abdullah Gül bu imzayı Chattam House isimli kuruluşun kendisine ödül vermesine karşılık atılıyor. Çünkü söz konusu kuruluşun verdiği ödüller İngiliz çıkarlarına hizmet ettiği düşünülen kişilere verilen özel ödüller. İmza da bir bakıma Kraliçe'ye güven ve bağlılık ifadesi anlamı taşıyan boş deftere atılıyor.



Peki, bu Chatham House nasıl bir kuruluş? Resmen 1920'de kurulsa da kökleri 1900'lerin başına gidiyor. O zamanki adı "Yuvarlak Masacılar"dı. Orta Doğu’yu ilk parçalayan Sykes-Picot haritalarını çizen ve Sevr’i yapanın bu masa olduğu biliniyor. Sonradan resmi bir kuruma dönüştürülüp, "İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü" adı verildi.



İşte bu hedefi güden Chatham House, küresel masonik örgütlerin başında geliyor. 3 başkan tarafından yönetiliyor. İngiliz siyasetinde yer alan 3 ana partinin temsilcileri. Liberal, İşçi ve Muhafazakar Parti'nin seçilmişleri kurumu yönetiyor.



Abdullah Gül gibi ödül alan diğer isimlerin de İngiltere'ye ve çıkarlarına uygun hareket eden isimler olduğu biliniyor.. Ukrayna’daki Soros destekli turuncu darbenin lideri Viktor Yuşçenko, Mozambik’te, iç savaşı batı adına yöneten Joaquim Chissano ödülü alanlara örnek... Ve Katar Emiri Hamid el Tali’nin 3 karısından biri olan Sheikha Mozah...



Abdullah Gül bu ödüle 2010 yılında layık görüldü. Ödülün gerekçesi aslında her şeyi anlatmaya yetiyor. Chatham House, ödül için beş gerekçe saymış...



CHATHAM HOUSE ÖDÜLÜ NEDEN VERİLİR?



1 - Irak’ta farklı mezhepler arasında arabuluculukta üstlendiği rol

2 - Afganistan Pakistan liderlerini bir araya getirmesi

3 - Türkiye’nin Ortadoğu ile olan bölgesel işbirliğine yaptığı katkıları

4 - Bölünmüş Kıbrıs’ın bir bütün haline gelmesi konusunda attığı adımlar

5 - Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi için oynadığı rol



HABER: TEOMAN ALİLİ

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