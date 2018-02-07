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Abdullah Gül'ün ekibi TV mi kuruyor? Açıklama geldi

"Bugün bazı basın-yayın organlarında 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberler tamamen asılsızdır"

Abdullah Gül'ün ekibi TV mi kuruyor? Açıklama geldi

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bugün bazı basın-yayın organlarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi resmi Twitter hesabından, bugün yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:
"Bugün bazı basın-yayın organlarında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberler tamamen asılsızdır. Gerçek dışı haberler yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendiren basın-yayın organlarının doğru haberlerle halkı bilgilendirmelerini dileriz."
 


Kaynak: AA
Etiketler; #11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
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