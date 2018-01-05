AKP kurmayları, 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Abdullah Gül'ün uluslararası bağlantılarını konuşuyor. Gül'ün tavrını "Bu işin sonu ihanete gider" şeklinde yorumlayan AKP çevreleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ön alarak Gül'ü parti içinde bitirmek istediğini belirtiyor

AKP içinde 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağı ileri sürülen Abdullah Gül’e ilişkin tartışmalar sürüyor.



Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı AKP öncesinden tanıyanlar, iki ismin artık "Hasım" olduğu tespitini yapıyor. Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Erdoğan’ın çevresinde Gül için "Bu işin sonu ihanete gider" şeklinde sözlerin duyulduğunu belirtti.



Özçelik, AKP kurmaylarının Gül'ün uluslararası ilişkilerine dikkat çektiğini ifade etti.



Tecrübeli gazeteci Özçelik, AKP'li kurmayların, Erdoğan'ın ön alarak Gül'ün parti içinde önünü kesmek istediği görüşünde olduğunu söyledi.



Sadece AKP içinde tartışılmayan Abdullah Gül, CHP'nin de gündeminde.



Aydınlık gazetesinin haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı zirvede de Gül gündeme geldi.



Habere göre iki lider, Gül'ün AKP'den gelen tepkilere maruz kalmasını eleştirdi, "Son derece makul ve bir devlet adamı yaklaşımıyla yaptığı açıklamasına tahammül edemediler" görüşü dile getirdi.



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