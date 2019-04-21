CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasının ardından Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasının ardından Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan da açıklama geldi.



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hakim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık farkedilir." dedi.



Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, "Acılarımızı provokasyonlara alet etmek isteyenlere izin veremeyiz. Şehidimizin Ankara’daki cenazesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyorum.Bu vahim olay, siyasi kutuplaşma ve gerilimin bir an önce geride bırakılması gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur.Başta siyasi liderler olmak üzere bütün siyasi ve toplumsal kesimleri, sağduyuya, her türlü teröre karşı omuz omuza vermeye, demokratik düzen içerisinde hareket etmeye ve kutuplaştırıcı siyasi söylemlerden uzak durmaya davet ediyorum." dedi.





ulusal.com.tr