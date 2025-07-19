Abdullah Gül’den dikkat çeken paylaşım: Kral Charles’la Oxford’da bir araya geldi
Uzun süredir kamuoyunda görülmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford’da Kral III. Charles ile bir araya geldi. Ziyarete dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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GÜL VE KRAL CHARLES AYNI ETKİNLİKTE
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İngiltere’de olduğu ortaya çıktı. Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Kral III. Charles’ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin 40. yıl dönümü kutlamalarına ve Mütevelli Heyeti toplantılarına katıldı.
Ziyarete dair açıklama yapan Gül, “Merkez, İslam dünyası ve İslam bilimleri üzerine akademik araştırma ve çalışmalara önemli katkılar sağlamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.