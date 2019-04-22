Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ardından yeni parti hazırlıkları yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da sessizliğini bozdu. AKP'ye "kuruluş ayarlarına geri dön" mesajı veren Davutoğlu; Atlantik cephesinin dayattığı restorasyon söylemine geri dönülmesini istedi. Davutoğlu PKK açılımına son veren hükümetin çizgisini, "devletçi, güvenlikçi, statükocu ve salt beka endişelerine dayalı" sözleriyle eleştirdi.

Önce Gül, ardından Davutoğlu sessizliğini bozdu. Atlantik cephesinin dayattığı "Ak Parti kuruluş ayarlarına geri dönmeli" çağrısına ortak oldu.



31 Mart seçimlerinin ardından önce eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklamalar yaptı. Gül "AK Parti’nin kurucu ilkelerinden yolunu çeviren ben miyim?" sözleriyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.



Gül'ün ardından yeni parti hazırlıkları yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da dikkat çeken bir çıkış yaptı. Davutoğlu Ak Parti'nin 'nin kuruluş ayarlarına geri dönmesi gerektiği mesajını verdi.

"Temel değerler ve ilkeler düzeyinde yaşanan savrulma siyasi söylemimizi de doğrudan etkilemiştir. Son yıllarda partimizin insan-odaklı, insan haklarına dayalı, özgürlükçü, reformcu, kuşatıcı, kendinden ve geleceğinden emin siyasi söyleminin yerini devletçi, güvenlikçi, statükocu ve salt beka endişelerine dayalı bir söylem almıştır."



Davutoğlu CHP'nin HDP ile yaptığı işbirliğine karşı geliştirilen "Beka" söylemini de hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıda bu söylemin etkili olduğu iddiasında bulundu.

"Beka söylemi ile rakip partileri düşmanlaştırmanın, siyasi rekabeti aşan kutuplaşmaların nelere sebep olabileceğini ne yazık ki Ankara’da aslında hepimizi birleştirmesi gereken bir şehit cenazesinde gerçekleşen çirkin saldırıda yaşadık."



Davutoğlu'na göre MHP ile yapılan ittifak da Ak Parti'ye zarar verdi. "Toplumun her kesimini kucaklayan özgün duruşumuza zarar gördü" diyen Davutoğlu , "partimiz ittifak siyasetini gözden geçirmelidir." ifadelerini kullandı.



Ak Parti'nin ekonomi felsefesinin "serbest piyasa" olduğunu belirten Davutoğlu, "Son dönemde ekonomi yönetiminde alınan kararlarla serbest piyasa ilkelerinden uzaklaşılmaktadır." diye konuştu.



Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma hazırlıkları yaptığı uzun zamandan bu yanan Ankara kulislerinde konuşuluyor. Gül ve Davutoğlu'nun seçim sonuçlarının ardından yaptığı çıkışlar ise dikkat çekiyor. Kulislerde yeni partinin kısa bir süre içinde kurulacağı belirtiliyor.





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