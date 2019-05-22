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Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatları Gemlik'ten İmralı Adası'na gitti. Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağı geçen hafta kaldırılmıştı.

Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

PKK elebaşısı Abdullah Öcalan, avukatlarıyla görüştü. Öcalan'ın daha önce avukatlarıyla görüşmesi kısıtlıydı. Geçen hafta yasak tamamen kaldırılmıştı.

Öcalan’ın avukatları sabah saatlerinde Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. Avukatların yanlarına çamaşır, günlük gazeteler ve bir kaç kitap aldığı gözlendi.

2 avukat İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve Cezaevi Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde İmralı Adası’na hareket etti.

İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, 8 sene sonra adaya geçişin sağlandığı Gemlik'ten giden heyetle görüştü

Öcalan mayıs ayının başlarında Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve avukatlarıyla bir görüşme yapmıştı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #abdullah öcalan
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