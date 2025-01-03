Abdullah Öcalan'ın şartları

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ısrarlı çağrılarının ardından DEM Parti’nin İmralı’da ziyaret ettiği Abdullah Öcalan’ın, PKK'lılar için af istediği iddia edildi.

Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, Öcalan'ın cezaevlerinde ve dağda bulunan bütün PKKʼlılara, “umut hakkı” kullandırtılarak af çıkarılmasını istediğini yazdı. Öztürk, "Adalet Bakanlığı yetkililerine göre cezaevlerinde halen 4 bin 750 civarında PKK'lı tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Öcalan, cezaevlerinde bulunan bütün PKK'lıların affedilmesini istiyor. Yalnız onlar değil, örgütün halen dağ kadrosunda bulunan teröristlerin de koşulsuz olarak affedilip topluma kazandırılmasını talep ediyor." dedi.

İddiaya göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lı teröristlerin de silah bırakarak, aftan yararlanması sağlanacak.

Benzer iddialar açılım tartışmalarının başladığı ekim ayında da gündeme gelmişti. Öcalan’ın Kandil’deki PKK yönetimiyle görüştürüldüğü ve Kandil’e, Ankara ile pazarlık şartlarının yer aldığı bir liste ulaştırdığı öne sürülmüştü.

ABD’de yaşayan Kürt milliyetçisi siyasetçi İbrahim Halil Baran, söz konusu listede, PKK'nın silah bırakması, yöneticilerinin Avrupa’ya sürgün edilmesi, PKK yerine yeni bir siyasi partinin kurulması ve Öcalan'ın Mart 2025’te serbest bırakılması gibi maddeler yer aldığını belirtmişti.

AHMET DAVUTOĞLU'DAN "EV HAPSİ" ÖNERİSİ

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Öcalan için “ev hapsi” önerdi. Halk TV yayınında konuşan Davutoğlu, "Umut hakkı hukuki bir kavramdır. İmralı ev hapsine çıkabilir." dedi.