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Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabı için Avukat Umur Yıldırım'dan suç duyurusu (Kurgu Kültür Merkezi Yayınları)

Avukat Umur Yıldırım, "Çocuk istismarını teşvik eden #Zümrütapartmanı ismimli paçavranın derhal toplatılması, basımın durdurulması, #AbdullahŞevki nin tutuklaması ve hakkında kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurumuzu gerçekleştirdik" açıklaması yaptı

Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabı için Avukat Umur Yıldırım'dan suç duyurusu (Kurgu Kültür Merkezi Yayınları)

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabındaki satırlar tepki çekti

Abdullah Şevki, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan Zümrüt Apartmanı kitabında, pedofili içeren, okuyanları iğrendiren satırların yer aldığı ortaya çıktı.

KİTAP İÇİN SUÇ DUYURUSU

Avukat Umur Yıldırım, kitap için suç duyurusunda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Çocuk istismarını teşvik eden #Zümrütapartmanı ismimli paçavranın derhal toplatılması, basımın durdurulması, #AbdullahŞevki nin tutuklaması ve hakkında kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurumuzu gerçekleştirdik"

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah şevki #Zümrüt Apartmanı #Kurgu Kültür Merkezi Yayınları
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