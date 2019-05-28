Avukat Umur Yıldırım, "Çocuk istismarını teşvik eden #Zümrütapartmanı ismimli paçavranın derhal toplatılması, basımın durdurulması, #AbdullahŞevki nin tutuklaması ve hakkında kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurumuzu gerçekleştirdik" açıklaması yaptı

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabındaki satırlar tepki çekti



Abdullah Şevki, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan Zümrüt Apartmanı kitabında, pedofili içeren, okuyanları iğrendiren satırların yer aldığı ortaya çıktı.



KİTAP İÇİN SUÇ DUYURUSU



Avukat Umur Yıldırım, kitap için suç duyurusunda bulundu.



Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:



"Çocuk istismarını teşvik eden #Zümrütapartmanı ismimli paçavranın derhal toplatılması, basımın durdurulması, #AbdullahŞevki nin tutuklaması ve hakkında kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurumuzu gerçekleştirdik"



ulusal.com.tr



