Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı adlı pedofili içeren kitabını protesto için yayınevinin önüne giden Türkiye Gençlik Birliği'ne (TGB) destek yağdı

Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı adlı pedofili içeren kitabını protesto için yayınevinin önüne giden Türkiye Gençlik Birliği'ne destek yağdı.



Sosyal medya, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı adlı kitabın içeriğindeki ağır pedofili içeren satırların sızmasıyla çalkalanmıştı. TGB'liler, Ankara'da, kitabı basan Kurgu Kültür Merkezi Yayınları'nın önüne giderek protesto gerçekleştirdi. "Pedofili suçu meşrulaştırılamaz", "Çürümeye izin vermeyeceğiz" yazılı pankartlarla protestolarını yapan TGB'ye hem çevre halkından hem de sosyal medyadan destek yağdı. Kurumsal hesaptan yapılan paylaşımın ve TGB Genel Başkanı Gençer'in sosyal medya paylaşımının altına birçok destek mesaj geldi.



BİRÇOK AYDIN, GAZETECİ, YAZAR VE SANATÇIDAN DESTEK GELDİ



Gerçekleştirilen protestoya birçok aydın, gazeteci, yazar ve sanatçı da sosyal medya hesapları üzerinden ve telefonlarıyla TGB'ye desteklerini iletti. Aydınlık Gazetesi GYY ve Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine G. Kırıkkanat ve diğer birçok isim sosyal medya hesaplarından desteklerini iletti.



İŞTE SOSYAL MEDYADAN GÖNDERİLEN DESTEK MESAJLARI:







































