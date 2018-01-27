Dünyada her 3 dakikada bir iş kazası meydana geliyor. Kaza geçiren işçilerden bazıları hayatını kaybediyor bazıları ise sakat kalıyor. Abdülselam Turacı da iş kazası geçiren emekçilerden biri. Sakat kaldıktan sonra işten atılan Turacı, rapor verilmeyerek mağdur edildiğini iddia ediyor

Sur Yapı'da çalışıyordu. Bir iş kazası geçirdi sakat kaldı hemen işten atıldı.



İşten atılan atılan AbdülselamTuracı'ya ne tazminat ödendi ne de çalışamadığına dair bir rapor verildi.



Turacı hastane hastene gezmesine rağmen iş yapmaz raporunu alamadı.



Bunların üzerine şirkete dava açan Turacı'ya davanın devam etmesine rağmen bittiğine dair bir belge gönderildi.



Herhangi bir işte çalışamayan Turacı çocuğuna aldığı sosyal yardımla geçimini sağlıyor.



Yetkililere seslenen Turacı durumunun bir an önce düzeltilmesini istiyor.



ulusal.com.tr