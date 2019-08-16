Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Balaban Kültür Derneği'nin Abdurrahman Erzincani anısına düzenlediği törenlere katıldı. Vali Ali Kolat, İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Belediye Başkanı'nda yer aldığı Balaban Buluşması etkinliklerine ilgi yoğun oldu.

Anadolu'nun manevi isimlerinden Seyyid Abdurrahman Erzincani anıldı.



Kerpiç evleri ile ünlü Balaban'da kültürel etkinlikler ve panel düzenlendi.



Balaban Kültür Derneği'nin düzenlediği tören Darende'de Belediye Sosyal Tesislerinde yapıldı.



Etkinliklere Vali Ali Kolat, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'da katıldı.



Vatan Partisi Lideri Perinçek, kürsüde vatandaşlara seslendi.



Doğu Perinçek ve Vali Ali Kolat hemşehrileri ile halay çekti, vatandaşlarla sohbet etti.



Komedi Dans Üçlüsü, Sivas halk müziği korosu, Aşık Beyhani ve Aşık Adem Aydıner, Yöresel Sanatçılar sahne alarak vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.





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