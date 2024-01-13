ABD'ye karşı hangi adımlar atılmalı?

Mehmetçik terör inlerini yerle bir ediyor. Terörün tamamen bitirilmesi için ise siyaset kurumunun somut adımlar atması gerekiyor.



Türkiye'nin öncelikli olarak İsveç'in NATO üyeliğine karşı tavır alması önemli. Türk milleti NATO'nun genişlemesine de NATO'ya da karşı.

Terörün kökünün kazınması için atılması gereken 5 adımdan biri de HDP'nin kapatılması.



ABD üslerinin TSK kontrolüne geçmesi ve Suriye ile iş birliği de 'olmazsa olmaz' adımlardan biri.



Irak, İran, Suriye ve Rusya... Yani bölge ülkeleriyle teröre karşı ortak hareket edilmesi de kaçınılmaz.



