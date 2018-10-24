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Abe Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü. Abe, Suriye'de teröristlerce rehin tutulan gazeteci Yasuda'nın kurtarılmasından ve Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Abe Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Japonya Başbakanı Abe, 2015 yılı Haziran ayından bu yana Suriye'de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarılmasından ve dün itibarıyla Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Bu hususta ilgili kurumların ve birimlerin iş birliğinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, Türkiye-Japonya ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma kararlılıklarını da teyit etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #japonya #türkiye #şinzo abe #recep tayyip erdoğan
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