Abhazya Heyetinden Perinçek' Ziyaret

Abhazya Büyükelçisi İbrahim Avidzba'nın ziyaretine Abhazya Büytükelçi yardımcısı Kafkas Kamil Öztürk de eşlik etti.

Perinçek, Abhazya heyeti ile Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında bir araya geldi.



Perinçek, heyete Abhazya'nın tanıtılması için Vatan Partisi'nin yürüttüğü çalışmaları anlattı.