"Acemi kasaplar" böyle hastanelik oldu

Bolu'da, bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralandı.

Kentte kurban keserken başta el, parmak, bacak olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar kendi imkanları ile hastanelere başvurdu.

Kocaeli'de kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralandı.

Kentte kurban keserken parmağından, kolundan ya da bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar, tedavi için Kocaeli Şehir Hastanesi'ne geldi.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastaneye başvuran Mehmet Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıllık kasap olduğunu belirterek, yanlarında bulunan acemi bir yardımcının kurbanı olduğunu söyledi.

Kendisinin profesyonel olarak çalıştığını ifade eden Çiftçi, "Ben uzmanım yanımda acemi bir çocuk vardı et atınca o bıçağa değdi, bıçak da elime değdi. Öyle kendi kendimi kesmedim. Ben profesyonelim ama aceminin kazasına uğradım. Dikiş atıldı, pazartesi günü plastik cerrahi görecek. Görünmez kaza." diye konuştu.