Acı haber geldi! Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Huriye Helvacı, 2 Kasım sabahı 5 yaşındaki oğlu Osman’ı da yanına alarak evden çıktı.

Meteoroloji TOKİ Konutları’nda yaşayan iki çocuk annesi Helvacı’dan o günden sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir arama başlatıldı. Ekipler günlerdir hem karadan hem de havadan arama çalışmalarını sürdürüyordu.

KÜÇÜK OSMAN’DAN KAHREDEN HABER GELDİ

Arama çalışmaları sürerken bugün acı haber geldi. Ekipler, 5 yaşındaki Osman Helvacı’nın cansız bedenini bir uçurumun kenarında buldu.

Olay yerinde inceleme yapılırken, annenin bulunması için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

CNN TÜRK muhabiri Murat Bekmezci canlı yayında şu bilgileri aktardı: "Üzücü haberi dakikalar önce aldık. Anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyordu. Osman'ın en son görüntülerinde mavi bir montu vardı. Ekiplerin hem havadan hem karadan çalışması devam ediyordu. Şu anda elimize gelen bilgilere göre 5 yaşındaki Osman’ın cansız bedeni bir uçurumun kenarında tespit edildi. Yeri ekipler tarafından belirlendi. Ekiplerin bu noktaya biraz sonra giderek Osman’ın cansız bedenini çıkarması bekleniyor. Osman oraya nasıl düştü düşürüldü mü yoksa bir cinayete mi kurban gitti? Bu soruların cevabı ilerleyen günlerde yapılan çalışmalarda netlik kazanacak. Anne ve oğlu 2 Kasım'da Köseali köyünde görülmüştü. 10 gündür çocuk ve anne için arama çalışmaları devam ediyor. 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni uçurum kenarında bulundu."