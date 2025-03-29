Acı haber İspanya'dan geldi; Sivas'a şehit ateşi düştü!

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Dynamic Marine/Flotex tatbikatı kapsamında Atlantik Okyanusu'nda İspanya'nın kuzeydoğusunda görev yapan Elektrik Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi (29), vardiya değişimi sırasında kamarasında silah arkadaşları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. İrgi'yi uyandırmaya çalışan arkadaşları tepki alamayınca sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan ilk değerlendirmede kalp krizi geçirdiği düşünülen İrgi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin acı haberi, askeri yetkililer tarafından Sivas il merkezinde Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan baba Mustafa ve anne Dilek İrgi'ye iletildi.