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Açığa alınan Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş FETÖ'den gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Açığa alınan Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş FETÖ'den gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Diyarbakır'ın Hazro ilçesinin kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Geçen hafta cuma günü İçişleri Bakanlığınca Hazro Kaymakamlığı görevinden uzaklaştırılan Diktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla Diktaş gözaltına aldı.

Yusuf Osman Diktaş, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #içişleri bakanlığı
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