Acılı aileye kan donduran mesaj: “Alperen nasıl öldü ama, zevkli değil miydi?"
Bolu’da 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak’ın yumrukla hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklu sanığın olaydan önce silahlı paylaşım yaptığı, acılı ailenin ise ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.
Bolu’da 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak’ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen yargılamada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yumruk darbesiyle hayatını kaybeden Alperen’in ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması görülürken, dosyaya giren yeni bilgiler kamuoyuna yansıdı.
Olay, 12 Haziran 2025 tarihinde İsmetpaşa Caddesi’nde bulunan Kültür Park’ta meydana geldi. İddiaya göre 13 yaşındaki S.Ş. ile Alperen Ömer Toprak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş.’nin attığı yumrukla yere yığılan Alperen’in kalbi durdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen genç, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki E.Y. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.Ş. tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OLAYDAN ÖNCE SİLAHLI PAYLAŞIM
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer detay ise tutuklu sanık S.Ş.’nin olaydan yaklaşık bir saat önce sosyal medya hesabından tabancalı bir fotoğraf paylaşmış olması oldu. Bu paylaşımın dosyaya delil olarak eklendiği öğrenildi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması, sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda yapıldı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’ndan istenen otopsi raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 4 Mart tarihine erteledi.
AİLEYE TEHDİT MESAJLARI
Öte yandan Alperen Ömer Toprak’ın ailesinin, olayın ardından yurt dışı hatlardan gönderilen tehdit mesajlarına maruz kaldığı ortaya çıktı. Aileye gönderilen mesajlarda,
“Sizin kafanızı kesip köpeklere yem edeceğim”,
“Oğlunuzu öldüren kardeşlerime helal”,
“Alperen nasıl öldü ama, çok zevkli değil miydi?”
ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.
Ailenin bu mesajlar nedeniyle ayrıca suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
AVUKATTAN AÇIKLAMA
Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı Alper Coşkun, ailenin ciddi tehditler altında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bugün davanın ikinci duruşması yapıldı. Adli Tıp’tan beklenen rapor henüz gelmedi. Dosyanın sonuçlanması için bu rapor kritik. Aile bu süreçte ‘Alperen ne güzel öldü’ gibi mesajlara maruz kalıyor. Tehditler devam ediyor.”