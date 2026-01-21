Acılı aileye kan donduran mesaj: “Alperen nasıl öldü ama, zevkli değil miydi?"

OLAYDAN ÖNCE SİLAHLI PAYLAŞIM

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer detay ise tutuklu sanık S.Ş.’nin olaydan yaklaşık bir saat önce sosyal medya hesabından tabancalı bir fotoğraf paylaşmış olması oldu. Bu paylaşımın dosyaya delil olarak eklendiği öğrenildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması, sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda yapıldı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’ndan istenen otopsi raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 4 Mart tarihine erteledi.