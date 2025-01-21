Açılım sürecinde yeni aşamaya geçiliyor! "Terörsüz Türkiye" adıyla bölücülüğe alan açılıyor

Analar ağlamasın, başka şehitler gelmesin dediler. "Terörsüz Türkiye" adıyla yeni açılım sürecini başlattılar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörün bitmesi için Abdullah Öcalan'ın iki dudağına işaret etti. DEM Parti heyeti İmralı'ya gönderildi.

Heyet Meclis'te kapı kapı dolaştırıldı. ABD'nin kara gücüm dediği PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın talepleri partilere aktarıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaşananları tarihi fırsat olarak yorumladı.

CHP, AK Parti ve MHP'den rol çalmaya çalıştı, el yükseltti.

PKK'nın sözde siyasi uzantısı DEM Parti aba altından sopa gösterdi, AK Parti ve MHP'ye ilk açılım süreci gibi olmasın mesajları verdi.

DEM Parti heyeti, "Öcalan'ın heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş ve sırtını PKK'ya yaslayan Figen Yüksekdağ ile görüştü. Yeni açılım süreci övgüyle karşılandı.

MHP-AK Parti-CHP ve DEM Parti eliyle başlatılan yeni açılım sürecinde birinci aşama tamamlandı.

DEM Parti heyeti, terör Örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu.