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Açılış için geri sayım

"Gebze-Halkalı Marmaray Banliyö" seferleri yeni yılda başlaması planlanıyor. Yıllardır inşaatı devam eden, Kocaeli'nden İstanbul'a uzanacak 43 istasyonlu banliyö hattı 76 kilometre uzunluğunda olacak.

Açılış için geri sayım

Toplam 43 istasyondan oluşacak 76 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı banliyo hattı tamamlanmak üzere. ES // 

Yeni yılda seferlerin başlaması beklenen güzergahta yolculuk süresini 115 dakikaya inecek. 

Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergahındaki banliyö hattında çalışmalarda sona yaklaşıldı. 

Saatte 28 sefer yapılması planlanan hattaki 43 istasyonun 7 tanesinde ana hat trenleri ve yüksek hızlı trenler de duracak. O hatlar ise Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı olacak. 

Yük trenleri ise Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demir yolu hattı ile bağlanmış olacak.

Hattın hizmete açılmasıyla tek yönde saatte 75 bin, günlük toplamda ise 1,2 milyon yolcu taşınacak.

Deneme sürüşleri süren hattın hizmete açılması ile köprülerdeki trafik sıkışıklığına da azaltması bekleniyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #gebze halkalı marmaray banliyo
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