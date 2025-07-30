Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu? TÜRK-İŞ Temmuz 2025 verilerini paylaştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Temmuz 2025 dönemine ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, temel yaşam maliyetleri bir önceki aya göre artış gösterdi.

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması yani açlık sınırı 26 bin 413 TL oldu. Gıda harcamalarına ek olarak kira, fatura, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 86 bin 36,38 TL olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ ayrıca bekar bir çalışanın yaşama maliyetini de hesapladı. Temmuz 2025 itibarıyla bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 33 bin 982,24 TL olarak açıklandı.

Bir önceki ay olan Haziran 2025’te açlık sınırı 25 bin 115 TL, yoksulluk sınırı 85 bin 65 TL, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 33 bin 586,82 TL olarak belirlenmişti.

TÜRK-İŞ’in her ay düzenli olarak yayımladığı bu veriler, özellikle asgari ücret ve geçim şartlarına ilişkin tartışmalarda temel referans olarak değerlendiriliyor.