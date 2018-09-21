Türkiye Gençlik Birliği(TGB), yaptığı basın açıklaması ile 5. Olağan Kongrenin toplanacağını duyurmuştu. 30 Eylül 2018 tarihinde Ankara/Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda yapılacak olan kongrenin sloganı “Açtığı Yolda, Gösterdiği Hedefe” olarak belirlendi.

TGB 5. Olağan Kongresi için seçilen “Açtığı Yolda, Gösterdiği Hedefe” sloganı dikkat çekti. Gençlerin, Andımız’dan alıntı yaparak duyurduğu sloganda, Atatürk devrimlerinin devam edeceği olacağı vurgusu yapıldı.



MUSTAFA KEMAL’İN YOLUNDAN İLERLİYORLAR

Kongre sloganının önemini Aydınlık Gazetesi’ne değerlendiren TGB Genel Sekreter Vekili Okan Özkan, “Tarihimizde kongrelerin önemli rolleri vardır. 1. ve 2. Jön Türk Kongreleri, Erzurum ve Sivas Kongreleri gibi. Vatanseverler ve devrimciler için bir sonraki mücadele dönemini planlamak anlamına gelen kongreler, devamında büyük atılımları getirmiştir. “Açtığı Yolda” çünkü, Mustafa Kemal’in tam bağımsızlık yolundan ilerliyoruz; “Gösterdiği Hedefe” çünkü, Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daima ileri gitmek için mücadele ediyoruz. Türkiye’nin gündeminde ekonomi ve bağımsızlık meselesi var.” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin içinde bulunduğu cendereden ekonomide milli üretim ekonomisiyle, siyaseten ise bölgesel iş birlikleri ve tutarlı antiemperyalist politikalarla çıkabileceğini vurgulayan Özkan, “Tam bağımsızlığımızı kazanmak için Atatürk Türkiye’sini kurmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde TGB’nin 5. Olağan Genel Kongresi’ni “Açtığı Yolda, Gösterdiği Hedefe” sloganıyla topluyoruz. Andımızın okullarımızda tekrar okunacağı aydınlık yarınları hep beraber yaratacağız.” diyerektüm vatanseverleri TGB kongresine çağırdı.



30 EYLÜLDE ANKARA’YA!

Atatürk’ün yolunda olduklarını belirten slogan ile toplanacak olan TGB 5.Olağan Genel Kongresi, 30 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda yapılacak.



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