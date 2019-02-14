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Acun Ilıcalı'dan TV8'de yayınlanan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan hakkında önemli açıklamalar

TV 8'de yayınlanan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasını sunan Acun Ilıcalı, Eser Yenenler Show'a konuk oldu. Ilıcalı, programda, "Konsept farklı, yeni bir heyecan. Aynı anda iki ülkede yayınlanacak. İki ülkenin beraber yarışacağı bir konsept. Hayatımdaki ilk Survivor, Türkiye Yunanistan Survivor'ıdır." dedi. Ilıcalı, 1300 kişilik ekibin Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan ekibinde olduğunu belirtti

Acun Ilıcalı'dan TV8'de yayınlanan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan hakkında önemli açıklamalar

Eser Yenenler Show'a konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor hakkında kritik açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"Konsept farklı, yeni bir heyecan. Aynı anda iki ülkede yayınlanacak. İki ülkenin beraber yarışacağı bir konsept. Hayatımdaki ilk Survivor, Türkiye Yunanistan Survivor'ıdır.

Survivor, hayat tarzım gibi. Hayatım da çok erken yaşlarda Survivor'a dönüştü. Allah yardım etti. Sonra kariyerimde çok güzel şeyler yaşadım. Hayata tutundum. Survivor benim için çok farklı format. İnşallah uzun yıllar devam eder. Seyirciler çok ilgi gösteriyor."

1300 KİŞİLİK EKİP
Acun Ilıcalı, 1300 kişilik ekibin Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan ekibinde olduğunu belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #survivor türkiye yunanistan #survivor 2019 #TV8 #acun ılıcalı
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