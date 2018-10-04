Acun Ilıcalı, CNN Türk’te ekrana gelen Buket Aydın ile 40’ta programında bomba açıklamalarda bulundu. Ünlü televizyoncu Fenerbahçe ile ilgili ortaya atılan iddiaları da doğruladı.

Buket Aydın’ın CNN TÜRK ekranındaki yeni programı 40’a konuk olan Acun Ilıcalı, “Fenerbahçe TV size verildi mi?” sorusuna cevap verdi.



Ilıcalı, “Bana verildi diye bir durum yok, sorumluluğunu aldım. Açıkçası olayın organizasyonunu yapıp destek vereceğim. Televizyonculuktaki bildiğimiz, gördüğümüz bütün her şeyi kulübümüz için kullanacağız” dedi.



Acun Ilıcalı’nın açıklamaları şöyle:

Bana verildi diye bir durum yok. Sorumluluğunu aldım diyelim, doğru. Fenerbahçe TV için sağ olsunlar beni çağırdılar, ‘Bu konuda yardımcı olabilir misin?’ diye görüş bildirdiler. Ben konu Fenerbahçe olduğu zaman sevdiğim, gönül verdiğim bir kulüp. Hepimizin tuttuğu kulüpler var. Bir şekilde hepimiz o kulübe faydalı olmaya çalışıyoruz, ürünlerini alıyoruz, maça gidiyoruz. Şimdi benim hacmim daha büyük olduğu için hani bundan daha fazlasını yapabildiğim için açıkçası o yönde de hizmet vermek istiyorum. Bu tamamen gönlümden gelen, çocukluğumda bana çok mutluluk yaşatmış olan bir kulübe borcum gibi görüyorum. Ve bu yönde de açıkçası teklif geldiği zaman orası ile ilgili ciddi bir değişiklik olması gerektiğini söyledim. Bununla ilgili de projeyi yönetime ilettim. Onlar da etkilendiler. Ben açıkçası olayın organizasyonunu yapıp destek de vereceğim. Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe’nin dijital hesapları bambaşka bir yere gelecek. Televizyonculuktaki bildiğimiz, gördüğümüz bütün her şeyi kulübümüz için kullanacağız.