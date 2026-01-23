Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu bilinen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Türkiye'ye ayak basar basmaz emniyet güçleri tarafından karşılandı.

Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu operasyonları çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Türkiye’ye giriş yaptı. Dominik Cumhuriyeti'nden dönen Yontunç, İstanbul Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; Yontunç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"ALNIM AK, BEN KENDİME GÜVENİYORUM"

Esat Yontunç, gözaltı işlemi gerçekleşmeden hemen önce sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Hakkındaki iddiaları yanıtlayan Yontunç, “Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı” ifadelerini kullanmıştı. Süreçle ilgili kendinden emin olduğunu vurgulayan Yontunç, paylaşımında “Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim" demişti. 

Acun Medya
