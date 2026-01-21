Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberine göre, Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten makamlar, Yontunç hakkında gözaltı kararı verdi.
Yapılan kontroller neticesinde Esat Yontunç'un yurt dışında olduğu tespit edildi.
Bu durum üzerine yetkili merciler, Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarttı.