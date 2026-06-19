Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı gözaltında

Doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan tarihi Adalar bölgesinde; usulsüz ruhsat verildiği ve tarihi yapılardaki kaçak inşaat faaliyetlerine rüşvet karşılığında göz yumulduğu yönündeki ihbarlar adli makamları harekete geçirdi. Yürütülen derinlemesine soruşturmada, aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de bulunduğu toplam 47 şüphelinin suça karıştığı tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 4 ilde, toplam 90 adrese yönelik şafak vakti eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik fiziki çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Baskın yapılan adreslerde şahıslara ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Teknik Ve Fiziki Takip Deşifre Etti: Rüşvet Çarkı Nasıl İşliyordu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uzun soluklu teknik ve fiziki takipler, şüphelilere ait iletişim kayıtları, HTS-baz istasyonu verileri ve MASAK raporları rüşvet mekanizmasının detaylarını ortaya çıkardı. Tanık ifadeleriyle de desteklenen soruşturma dosyasında, organize suç ağının işleyişine dair şu iddialar yer aldı:

Tarihi Eserlere "Basit Onarım" Kılıfı: Sit alanında bulunan tarihi eser niteliğindeki yapılara gerçekleştirilen esaslı ve kanuna aykırı müdahalelerin, rüşvet karşılığında evraklara "basit onarım" olarak tescil edildiği belirlendi.

Para Karşılığı Usulsüz Ruhsat: Ruhsatsız olarak faaliyet yürüten işletmelere para karşılığında usulsüz ruhsatlar düzenlendiği ya da bu işletmelerin faaliyetlerine rüşvet mekanizmasıyla göz yumulduğu saptandı.

Cezayı Yükseltip Rüşvetle Düşürme Tezgahı: Ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında ilk etapta kasıtlı olarak yüksek miktarda cezalar düzenlenerek mülk sahiplerinin kıskaca alındığı, ardından bu cezaların düşürülmesi için rüşvet pazarlıklarının yapıldığı öne sürüldü. Rüşveti kabul eden kişilerin cezaları, resmi evraklarda usulsüzlük yapılarak indirildi.

Mimar Bağlantılı Rüşvet Ağı: Belediye yetkililerinin, ruhsat işlemleri için resmi başvuru yapan vatandaşları doğrudan kendileriyle bağlantılı ve anlaşmalı çalışan belirli mimarlara yönlendirdikleri; rüşvet görüşmelerinin bu aracılar üzerinden yürütülerek usulsüz işlemlerin hızlandırıldığı iddia edildi.

Ağır Suç Dosyası: 40 Ayrı Suç Eylemi Belirlendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında şu ana kadar tescil edilen tam 40 ayrı suç eyleminin bulunduğunu açıkladı. Gözaltındaki şüpheliler ve firari zanlılar hakkında şu suçlamalar doğrultusunda yasal işlem yürütülüyor:

Rüşvet almak ve vermek,

İrtikap,

Resmi belgede sahtecilik,

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme,

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet,

Görevi kötüye kullanma.

Gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.