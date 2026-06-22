Adalar Belediyesine "rüşvet" soruşturması: Başkan Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişiye tutuklama talebi

Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri biterek Anadolu Adliyesine getirilen 39 şüpheli için savcılık aşaması sona erdi. İfadelerin alınmasının ardından Başsavcılık, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 35 ismi cezaevine gönderilmeleri istemiyle mahkemeye sevk ederken, geriye kalan 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti.

Sürecin geçmişine bakıldığında, soruşturmanın temelini doğal ve arkeolojik sit alanı statüsüne sahip bölgelerdeki usulsüz işlemlere göz yumulduğu yönündeki ihbarlar oluşturdu. Başsavcılık; Başkan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye çalışanlarının bu bölgelerde rüşvet karşılığında çeşitli izinler verdiğini tespit ederek inceleme başlatmıştı.

TARİHİ ESERLERE "BASİT ONARIM" KILIFI

Yapılan çalışmalar neticesinde iddia edilen rüşvet çarkının yöntemleri de gün yüzüne çıktı. Adalar bölgesindeki tarihi eser statüsü taşıyan yapılara yönelik gerçekleştirilen esaslı müdahalelere, rüşvet alınarak "basit onarım" adı altında yasal kılıf uydurulduğu saptandı. Bölgedeki ruhsatsız işletmelere belge sağlandığı veya kaçak faaliyetlerine müdahale edilmediği belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer yönteme göre, ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar için önce yüksek miktarlarda cezalar kesiliyor, ardından yapı sahipleriyle masaya oturularak rüşvet pazarlığı yapılıyordu. Anlaşmaya varılıp rüşveti veren kişilerin cezaları, resmi evraklarda yapılan usulsüz değişikliklerle düşürülüyordu.

DÖRT İLDE DOKSAN ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Gelişmelerin ve tespitlerin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, 47 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli toplam 4 ilde 90 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Bu baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştu.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü doğrudan savcılık talimatıyla serbest bırakılmış ve adliyeye sevk edilen 39 kişilik gruba dahil edilmemişti.