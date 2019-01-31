HDP, CHP’nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’e sahip çıktı. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, kendilerinin de adayı olduğunu söylediği Gül’ü destekleyeceklerini açıkladı.

Oluç, CHP seçmeninin ise Kars’ta HDP adayına oy vereceğini söyledi.



T24 yazarı Şirin Payzın, HDP Sözcüsü Saruhan Oluç ile yaptığı görüşmeye ilişkin izlenimlerini “Saruhan Oluç: Adalar’da Erdem Gül bizim de adayımız, destekliyoruz” başlıklı yazısında paylaştı.



HDP’nin şu an en net tavırlarının Erdem Gül’ün adaylığı konusunda olduğunu belirten Payzın, yazısında “CHP’nin İstanbul’un Adalar İlçesi için aday gösterdiği gazeteci Erdem Gül’ü desteklediklerini söyleyen HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, bazı tahminlerin aksine Erdem Gül’ün şansının yüksek olduğunu düşünüyor. Tam ifadesi şöyle: Göreceksiniz Ada’da yaşayanlar Erdem’i çok sevecekler” ifadeleri kullandı.



HDP FEDAKARLIK YAPIYORMUŞ

HDP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkarmama kararının kritik ve önemli bir karar olduğunu belirten Payzın, şu yorumu yaptı: “Yayın öncesi ve sonrasında yaptığımız sohbet gösteriyor ki HDP’nin kararı duygusal, tepkisel bir karar değil. İnce hesaplanmış, iyi tartılmış bir strateji. Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, ‘Bu seçimin sonucunu ittifakların karşı taraftan ne kadar oy kopartacakları değil, kendi seçmenlerini sandığa gitmeye ikna edip edemeyecekleri belirleyecek’ diyor. Bekir Ağırdır’ın bir tespiti daha var: ‘Seçmenler kendi partilerine duydukları aşka göre değil karşı tarafa duydukları nefrete, kızgınlığa, tepkiye göre oy verecekler.’ İşte HDP’nin stratejisi tam da bu tespitin üzerine kurulu.



‘CHP-İyi Parti ortaklığının açıkladığı adaylara gidin oy verin’ demek HDP açısından kolay değil ama HDP yönetimi seçmenine bu stratejisini, ‘Demokrasinin yeniden işler hale gelmesi, yönetimde bir değişim umudunun ortaya çıkması, işleyen bir devlet sisteminin yeniden hayata geçmesi için bu fedakârlığı yapıyoruz ve bu tutumumuz demokrasiye olan inancımızdan kaynaklanıyor’ diye anlatmayı hedefliyor.

Oluç’a göre, HDP büyük fedakârlık yapıyor. ‘Bizim için kolay alınmış bir karar değil ama bu fedakârlığı yaparak bütün Türkiye’nin partisi olduğumuzu ve demokrasiye olan inancımızı göstereceğiz’ diyor.

HDP yönetimi üç büyük şehirde aday çıkarmadıkları için Türkiyeli olma iddiasından vazgeçtikleri yorumlarına da tepkili. Oluç, ‘Tam tersi HDP’nin oyları her seçimde yükseldi. Çoğu ilde sonucu belirleyecek oy potansiyelimiz var. İstesek aday çıkarırdık ama gün demokrasi için gerekli olanı yapma günü’ diyor.

Yani seçmene verilen mesajı şöyle tercüme edebiliriz: ‘HDP seçmeni İyi Parti’ye ve CHP’ye oy vermekte zorlanabilir ama vermezseniz AKP-MHP koalisyonu ile yaşamak zorunda kalacaksınız.’ Saruhan Oluç’un ifadesiyle, ‘Kötü olanlar olabilir ama onlardan daha kötü olan var.’



CHP KARS’TA HDP’Yİ DESTEKLEYECEK

Payzın’ın başka bir gözlemi ise Kars’taki seçimlerle ilgili. Payzın, Oluç’un Kars seçimlerine ilişkin beklentisini ise “Bazı illerde ise, örneğin Kars’ta, aday gösterdikleri Ayhan Bilgen’in CHP’li seçmenden destek göreceğine kesin gözüyle bakıyorlar” diye yazdı. Payzın yazısının “sonuç” bölümünde ise “HDP’nin CHP-İyi Parti ortaklığıyla resmi bir işbirliği yok. Açık açık onların adaylarına destek isteme yoluna da gitmeyecek ama HDP stratejisini, neden aday göstermediğini seçmenine iyi anlatabilirse ve Bekir Ağırdır’ın dediği gibi ‘sandığa gitmeye ve oy kullanmaya’ razı edebilirse aday göstermeden de seçimin sonucunu büyük ölçüde değiştirebileceğine inanıyor” ifadelerini kullandı. Aydınlık