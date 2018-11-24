Yunanistan adaları silahlandırarak uluslararası hukuka aykırı adımlar atmaya devam ediyor. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan, Amerika'dan 70 askeri helikopter aldı. Helikopterler Ege Denizindeki adalara konuşlandırılacak.

Yunanistan Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı kışkırtıcı adımlar atmaya devam ediyor.



Amerika'nın desteği ile Ege ve Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Yunanistan, son olarak Amerika'dan helikopter aldı.



Ekonomik krizdeki Yunanistan, 44 milyon dolara 70 adet OH-58D Kiowa tipi silahlı keşif-gözetleme helikopteri aldı. Yunan devleti helikopterleri Ege Denizi'ndeki adalara konuşlandıracak.



Helikopterler geçen yıl Amerikan Kara Kuvvetleri envanterinden çıkarılmıştı.



Yunanistan bu hamle ile uluslararası hukuku yine hiçe saymış oldu.



Antlaşmalara göre adalarda kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurmak ve tahkimat yapmak yasak. Ancak bu hükümlere aldırış etmiyor.



ulusal.com.tr