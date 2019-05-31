"Etek boyu" tartışması, Öcalan'ın avukatları ile görüşmesi, Gölge'nin tahliyesi ve Kadri Gürsel'e takılan kelepçe... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm bu konuları değerlendirdi. Gürsel'e takılan kelepçe ile ilgili "kabul edilebilir değil" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masasında gündemi değerlendirdi.



Gül, avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimi eleştirdi.

"Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır."



Gündeminde Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi de vardı.

"Periyodik olarak mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği şekilde izinleri olabilecektir. Bayram da dahil."



Adalet Bakanı, FETÖ davasında yargılanan Türkiye ve ABD vatandaşı olan NASA çalışanı Serkan Gölge'nin tahliyesine ilişkin de konuştu.

"Yargılama sonrasında, denetimli serbestlik anlamında, belli bir süre hak ettiği cezayı çektikten sonra yapılan bir tahliyedir."



Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan ve kendisi teslim olan yazar Kadri Gürsel'e kelepçe takılmıştı. Gül, bu olaya değindi. "Kabul edilebilir olmadığını" söyledi.

"Kadri Gürsel'e kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil."





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