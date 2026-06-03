Adalet Bakanı açıkladı: 140 yeni mahkeme kuruldu

Adalet Bakanlığı, adli süreçlerin etkinliğini artırmak ve yargıdaki iş yükünü dengelemek adına yeni bir yapılanmaya gitti. Bakan Akın Gürlek tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, farklı hukuki alanlarda görev alacak toplam 140 mahkemenin kurulduğu belirtildi.

YARGIDA YENİ DÖNEM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hedeflerinin adalet hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ulaştırmak olduğunu bildirdi. Gürlek'in kamuoyuna yaptığı açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla; 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi, 16 Tüketici Mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir."

Bakan Gürlek, yeni mahkemelerin yargı sürelerine yapacağı etkiye de değinerek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."