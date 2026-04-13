Adalet Bakanı Akın Gürlek: 119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubu aranıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hürriyet Gazetesi’nden Nedim Şener’e yaptığı açıklamalarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ve uluslararası hukuki süreçlere ilişkin verileri paylaştı. Gürlek, operasyonların yurt içi ve yurt dışı boyutlarına değinerek, "119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubunun peşindeyiz" dedi.

FETÖ ile mücadelenin yalnızca bir güvenlik konusu olmadığını, doğrudan Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren milli bir mesele olduğunu belirten Gürlek, bu süreçte geri adım atılmayacağını ifade etti. Örgütün "beyninin yurtdışında" olduğuna işaret eden Adalet Bakanı, uluslararası alanda diplomatik ve hukuki bir hamle başlatıldığını bildirdi. Adalet Bakanlığı, elde edilen yeni deliller doğrultusunda firari isimlerin iade taleplerini güncelleyecek. Söz konusu iade dosyaları, başta ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirilecek diplomatik görüşmelerde öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak. Örgütün kendisini yenileyen bir yapı olduğuna değinen Gürlek, FETÖ'nün finans ağları ile yeni eleman kazanma faaliyetlerinin emniyet ve yargı birimlerince yakından izlendiğini aktardı. Savcılıkların teyakkuz halinde çalışmayı sürdürdüğünü kaydeden Gürlek, ankesör soruşturmaları ve ulaşılan yeni deliller ışığında operasyonların devam edeceğini belirtti. Yürütülen soruşturmalar kapsamında yakın dönemde yeni operasyonlar gerçekleştirilecek.

ABD VE AVRUPA'DAN YALNIZCA 3 İADE

Türkiye'nin uluslararası arenada sürdürdüğü hukuki girişimler ve resmi iade talepleri, ABD ve Avrupa ülkeleri nezdinde büyük oranda karşılıksız kalıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye; ABD'den 423, Almanya'dan 746, Hollanda'dan 217 ve diğer Avrupa ülkelerinden yüzlerce örgüt mensubunun iadesini talep etti. Yapılan resmi başvurulara rağmen bugüne kadar sadece 3 kişinin iadesi gerçekleşti. Öte yandan, Türkiye'nin firari şahısların yakalanması amacıyla Interpol üzerinden ilettiği kırmızı bülten talepleri de işleme alınmıyor.

HOLLANDA'YA İADE TALEBİ İLETİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası temasları çerçevesinde Hollandalı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede iade konusunu doğrudan gündeme getirdi. Görüşme sırasında 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Gürlek, FETÖ'nün anayasal düzeni hedef alan bir terör örgütü olduğunu belirterek iade taleplerinin karşılanması gerektiğini Hollanda makamlarına iletti.