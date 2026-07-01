Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! 31 ülkeden 197 suçlu Türkiye'ye getirildi

Suç işleyerek adaletten kaçabileceğini düşünenlerin dünyanın neresine giderse gitsin güvende olamayacağını vurgulayan Bakan Gürlek, 2026 yılının ilk altı ayında 31 farklı ülkeden toplam 197 kişinin Türkiye'ye iade edilerek adalete teslim edildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, "Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır" diyerek kararlılık mesajı verdi.

EN ÇOK İADE GÜRCİSTAN VE ALMANYA'DAN YAPILDI

Bakanlığın tavizsiz takibi sonucu adi suçlar ve terör suçları kapsamında listelenen firarilerin getirildiği ülkeler tek tek deşifre edildi. İade istatistiklerinde ilk iki sırayı komşu Gürcistan ve Almanya aldı:

Gürcistan: 85 kişi

Almanya: 52 kişi

Yunanistan: 9 kişi

Karadağ: 8 kişi

Bulgaristan: 6 kişi

Hollanda ve Kırgızistan: 3'er kişi

İkişer suçlu iade eden ülkeler: Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya.

Birer suçlu iade eden ülkeler: Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna.

İADE SÜREÇLERİNDE "MÜTEKABİLİYET" DÖNEMİ

Açıklamasında uluslararası hukukun en temel dinamiklerinden biri olan mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesine dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, net bir rest çekti. Türkiye'nin, diğer devletlerden gelen iade taleplerini değerlendirirken, o ülkelerin Türkiye'nin haklı ve hukuki iade taleplerine karşı sergilediği tutumu ve yaklaşımı doğrudan göz önünde bulunduracağını ifade etti.

ÜÇ BAKANLIKTAN ORTAK SİNERJİ

"Teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız" diyen Gürlek, operasyonların perde arkasındaki kurumlar arası koordinasyona değindi. Yürütülen tüm iade ve paketleme süreçlerinin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı (Emniyet/İnterpol) ve Dışişleri Bakanlığı ile tam bir eş güdüm ve iş birliği içinde kusursuzca sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suçla ve suçluyla mücadelede uluslararası iş birliğinin daha da keskinleştirileceğini aktaran Bakan Gürlek, süreçte emeği geçen tüm kurumlara ve katkı sunan muhatap ülkelere teşekkür etti.