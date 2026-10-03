Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 39 yıllık faili meçhul dosya dahil 8 cinayet aydınlatıldı!

Gelişen teknik imkanlar, yeni tanık ifadeleri, HTS analizleri ve ATK incelemeleri sayesinde bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 kişinin öldürülmesi ve 7 kişinin yaralanmasına ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

YILLARCA ÇÖZÜLEMEYEN DOSYALARDA SONUÇ GETİREN OPERASYONLAR

Ülke genelinde cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü titiz çalışmalarla raflardan indirilen o kritik dosyalar ve detayları:

39 Yıllık Sır Perdesi Aralandı (Artvin): Artvin'in Şavşat ilçesinde 1987 yılında evlendikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in dosyası 39 yıl sonra yeniden açıldı. Yeni ifadeler ve yer gösterme işlemleri doğrultusunda yapılan kazıda kemik kalıntılarına ulaşılırken, şüphelilerden Z.B. tutuklandı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

TMO Yerleşkesindeki Cinayete 21 Yıl Sonra Operasyon (Yozgat): Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 8 Temmuz 2005'te görev yaptığı TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik'in dosyasında eski ihbarlar yeniden incelendi. Cinayetin azmettirme ve iştirak halinde işlendiğine dair bulgularla Kırşehir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Hevsel Bahçeleri'ndeki Dosya 19 Yıl Sonra Yeniden Açıldı (Diyarbakır): Diyarbakır Sur'da 21 Eylül 2007'de bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında tanık beyanları ve HTS kayıtları yeniden ele alındı. Çelişkilerin giderilmesinin ardından Diyarbakır ve Batman'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

2,5 Yaşındaki Yakup'un Katili Babası Çıktı (Eskişehir): Eskişehir Seyitgazi'de 8 Mayıs 2012'de 2,5 yaşında kaybolan ve cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un dosyasında teknik derinleştirme sonucunda 6 şüpheli yakalandı; maktulün babası A.B. tutuklandı.

12 Yıl Önce Kaybolan İki Kişi İçin 2 Tutuklama (Trabzon): Trabzon'da 26 Haziran 2014'te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyası, yeni tanık ifadeleriyle raflardan indi. İki kişinin öldürülüp gömüldüğünü kanıtlayan yeni deliller üzerine gözaltına alınan E.A. ve A.B. tutuklandı.

Kuyuda Ölü Bulunan Khaled Tayson Dosyası (Kilis): Kilis Acar köyünde 15 Temmuz 2014'te sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'ın dosyasında takipsizlik kararı kaldırılarak soruşturma yinelendi ve 3 şüpheli yakalandı.

Engelli Fehmi Lup'un Ölümünde Tutuklama (Kayseri): Kayseri'de 9 Ekim 2023'te Asri Mezarlığı'nda ölü bulunan %84 engelli Fehmi Lup'un dosyasındaki kamera ve baz verileri yeniden değerlendirildi; olayla bağlantısı saptanan M.C.D. tutuklandı.

Bakanlık, gelişen teknoloji ve yeni deliller ışığında geçmiş döneme ait tüm faili meçhul dosyaların titizlikle incelenmeye devam edeceğini vurguladı.