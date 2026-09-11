Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı: İşte 18 yıllık sırrı çözülen dosyalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon içerisinde hareket edildiğini belirten Bakan Gürlek, dairenin kurulduğu günden bu yana toplam 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının yer aldığı faili meçhul olayın aydınlığa kavuşturulduğunu vurgulayarak "Hiçbir cinayeti unutmayacağız, hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz" mesajını verdi.

YILLAR SONRA ÇÖZÜLEN 6 CİNAYET DOSYASININ DETAYLARI

Gelişmiş kriminal yöntemler, HTS/baz analizleri, PTS kayıtları ve DNA eşleştirmeleriyle aydınlatılan 6 kritik olay şöyle sıralandı:

Bursa (Mustafakemalpaşa): 2020 yılında sulama kanalında ağır yaralı halde bulunup ertesi gün yaşamını yitiren 7 yaşındaki Medine Kesmeni’nin ölümü mercek altına alındı. Olay yerindeki araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile yeni tanık ifadeleri doğrultusunda şüpheli Erkan Edincik "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Diyarbakır (Bismil): 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıl boyunca kimliği saptanamayan kemiklerin, yapılan ileri DNA testleri sonucu 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan’a ait olduğu belirlendi. Dosyanın açılmasıyla tespit edilen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alınırken, firari 1 şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

İzmir (Torbalı): 8 Mart 2026 tarihinde evine girmeye çalışan hırsızlık şüphelilerinin peşinden gittiği sırada tabancayla vurularak öldürülen Mehmet Köstekçi dosyasında kamera, HTS ve baz verileri analiz edildi; kimlikleri saptanan 8 şüphelinin tamamı eş zamanlı baskınla yakalandı.

Muş (Hasköy): 2011 yılında Felemez Kulaç’ın silahlı saldırı sonucu katledilmesi olayında, kökleri 1988 yılına dayanan kan davası ve husumet ağı ortaya çıkarıldı. Olay öncesi ve sonrası hareketlilik HTS ve PTS kayıtlarıyla delillendirilerek 11 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir (Ürgüp): 2008 yılında öldürülüp yol kenarına atılan Sedat Ünal dosyası 18 yıl sonra yeniden açıldı. Kriminal ve DNA bulgularıyla maktulün son görüldüğü yasa dışı kumarhaneden olay yerine uzanan güzergah saptandı; 7 şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan adli işlem başlatıldı.

Siirt (Baykan): 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel için 190 bin metrekarelik sahada yapılan arama, dijital ayak izi analizleri ve şüphelilerin çelişkili ifadeleri doğrultusunda düğüm çözüldü. Eski eşi ve yakınlarının da aralarında yer aldığı şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame tanzim edildi.

"HİÇBİR FAİLİN CEZASIZ KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Faili meçhul dosyaların aydınlatılmasında görev alan yargı ve emniyet teşkilatına teşekkür eden Bakan Gürlek:

Mustafakemalpaşa, Bismil, Torbalı, Muş, Ürgüp ve Baykan Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere; İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Adli Tıp Kurumu uzmanlarının üstün gayretine dikkat çekti.

Zamanaşımı veya delil yetersizliği algısına sığınan faillerin adalet önüne çıkarılacağını belirterek devletin hafızasının ve takibinin tavizsiz biçimde sürdürüleceğini ifade etti.