Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Antalya ve Kayseri merkezli operasyonlarda 42 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla güvenlik güçlerinin yeni nesil suç örgütlerine yönelik son operasyonlarının detaylarını paylaştı. Toplamda 46 şüphelinin hedef alındığı eş zamanlı baskınlar, Antalya ve Kayseri merkezli olarak gerçekleştirildi.

SOSYAL MEDYADA ŞİDDETİ ÖVENLERE BASKIN

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında üç ayrı yeni nesil suç örgütü mercek altına alındı. Bu örgütlerin şiddet ve tehdit içeren eylemlerini dijital platformlarda öven veya çete faaliyetlerinde yer almaya yönelik paylaşımlar yapan 14 kişi tespit edildi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda şüphelilerden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin adreslerde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarda, bir başka yeni nesil suç örgütünün 68 farklı mağdura yönelik tam 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği saptandı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için beş farklı ilde aynı anda düğmeye bastı. Bu kapsamda hedef alınan 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin bu adreslerde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, çeşitli dijital materyaller ile uyuşturucu madde bulundu.

"HİÇBİR YAPIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Operasyonların başarıyla tamamlanmasının ardından Adalet Bakanı Gürlek, süreci yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet müdürlüklerine ve sahada görev alan tüm kamu personeline teşekkürlerini iletti. Bakan Gürlek, adli ve kolluk makamlarının kararlılığını şu sözlerle vurguladı "Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz"