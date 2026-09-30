Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Fon soruşturmasında 5'inci dalga operasyon, 34 gözaltı!

Operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan toplam şüpheli sayısı 217'ye ulaştı.

BAKAN GÜRLEK'TEN SOSYAL MEDYADAN NET MESAJ

Bakan Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yatırımcı vatandaşların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli işleyişinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığa vurgu yaptı. Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yatırımcı vatandaşlarımızın haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu irade nettir. Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşımızın hakkını korumak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları kararlılıkla yerine getiriyoruz."

SORUŞTURMADA SON DURUM: 56 TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmaların bilançosunu paylaşan Bakan Gürlek, bugüne kadar gelinen noktayı şu rakamlarla özetledi:

Toplam Şüpheli: 5'inci dalga operasyonla birlikte hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye yükseldi.

Tutuklamalar: Soruşturma kapsamında bugüne kadar 56 şüpheli tutuklandı.

Adli Kontrol: 88 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

26 HİSSE SENEDİ VE MANİPÜLASYON İNCELEMESİ

Soruşturmaların mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı kalmadığını belirten Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini kaydetti. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da titizlikle araştırılıyor.

Ayrıca suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçlerin işletileceği vurgulandı.