Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Mart ayında zehir tacirlerine ve sanal kumarcılara büyük darbe!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik yürütülen ülke genelindeki çalışmalara ilişkin resmi verileri sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Bakan Gürlek, bu suç türlerinin gençleri bağımlılığa sürüklediğini, aile yapısına ve toplumsal dokuya ciddi zararlar vererek toplumun huzurunu tehdit ettiğini vurguladı.

TÜRKİYE GENELİNDE 729 OPERASYON

Mart 2026 döneminde 81 ildeki 171 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Paylaşılan genel verilere göre, geride bıraktığımız ay boyunca toplam 729 operasyon düzenlendi ve 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Hâkim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2 bin 996'sı tutuklanırken, 820 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Türkiye genelinde yürütülen adli çalışmaların büyük bir bölümünü uyuşturucu suçlarına yönelik hamleler oluşturdu. Mart ayındaki operasyonların 669'u doğrudan uyuşturucu ile mücadele kapsamında icra edildi. Bu baskınlarda tespit edilen 7 bin 568 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve süreç sonunda 2 bin 541 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YASA DIŞI BAHİSTE EN FAZLA İŞLEM İSTANBUL'DA YAPILDI

Uyuşturucu ile eş zamanlı olarak yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına karşı da operasyonlar hız kesmeden devam etti. Kolluk kuvvetleri, bahis suçlarına yönelik toplam 56 ayrı operasyon düzenledi. Bin 608 şüpheli hakkında adli işlemin yapıldığı bu alanda 455 kişi tutuklandı. Resmi verilere göre, yasa dışı bahis suçları kapsamında ülke genelinde en fazla işlemin yapıldığı il İstanbul oldu.

Adalet Bakanı Gürlek, operasyonlarda görev alan yargı teşkilatı ve kolluk birimlerine teşekkürlerini ileterek, söz konusu suçlarla mücadelenin önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.