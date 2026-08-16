Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Orman yangınlarında 11 kişi tutuklandı

1 Haziran 2026 tarihinden bu yana 22 ilde adli işlem yapılan 64 orman yangını kapsamında 43 şüphelinin tespit edildiğini belirten Bakan Gürlek, 11 zanlının tutuklandığını duyurdu.

SON BİR HAFTADAKİ 10 YANGINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Son bir haftalık süreçte 8 ilde çıkan orman yangınlarına dair adli tablonun detaylarını aktaran Bakan Gürlek, şu bilgileri verdi:

İncelenen İller: Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop

Olay Sayısı: 10 orman yangını

Adli İşlem: 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 şüphelinin ise gözaltı işlemleri sürüyor.

1 HAZİRAN'DAN BU YANA 11 TUTUKLAMA, 18 ADLİ KONTROL

Yaz sezonunun başından bu yana yürütülen genel bilançoyu da paylaşan Gürlek, 22 ildeki 64 yangın dosyasında tespit edilen 43 şüpheliden 11'inin tutuklandığını, 18'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 3 kişinin gözaltı sürecinin devam ettiğini açıkladı.

"HİÇBİR ORMAN YANGINININ FAİLİ MEÇHUL KALMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının yangınların çıkış nedenlerini titizlikle araştırdığını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir."