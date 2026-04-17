Adalet Bakanı Akın Gürlek: ''Aileleri çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz''

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerindeki okullarda meydana gelen saldırıların ardından A Haber kanalına açıklamalarda bulundu. Çocukların karıştığı suçlara karşı yeni bir yasal çerçevenin hazırlandığını bildiren Gürlek, suça sürüklenen çocukların alacağı cezaların artırılmasından sosyal medya kısıtlamalarına kadar geniş çaplı tedbirlerin hayata geçirileceğini aktardı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA VE MEDYAYA YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Adalet Bakanlığı, okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından harekete geçerek hem dijital mecraları hem de ceza yasalarını kapsayan bir çalışma başlattı. Konuya ilişkin alınacak önlemlerin çerçevesini çizen Bakan Gürlek, "Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ya da sosyal medya yayınlarıyla ilgili tedbirler alacağız" dedi.

Hazırlanan yeni yasal düzenlemeler, suçun yalnızca failini değil, aynı zamanda failin yetiştiği ve denetim yükümlülüğünün bulunduğu aile çevresini de doğrudan kapsayacak. Ebeveynlerin yasal sorumluluklarına dikkat çeken Gürlek, planlanan hukuki süreci şu sözlerle anlattı: "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz"

RUHSATLI SİLAHI EVDE YANLIŞ MUHAFAZA EDENE CEZA YOLDA

Evlerde bulunan silahların muhafaza koşulları ve çocukların bu silahlara erişimi de yeni yasal düzenlemelerin odak noktalarından birini oluşturuyor. Silah sahiplerinin yükümlülüklerinin artırılacağını ve kural ihlallerine yaptırım uygulanacağını vurgulayan Gürlek, "Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Eğitim kurumlarında meydana gelen şiddet olaylarına karşı ceza kanununda daha ağır yaptırımların getirilmesi planlanıyor. Doğrudan okulları ve benzeri alanları hedef alan ağır suçlarla ilgili hazırlanan çalışmayı aktaran Gürlek, "Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz" dedi.

ŞİDDETİ ÖZENDİREN TELEVİZYON PROGRAMLARINA SIKI DENETİM

Çocukları ve gençleri suça teşvik ettiği değerlendirilen görsel medya içeriklerine yönelik de cezai adımlar atılacak. Televizyon yayınlarındaki şiddet ve silah unsurlarının sıkı bir denetime tabi tutulacağını belirten Gürlek, "Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.