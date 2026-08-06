Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti

Dönemin Özel Harekat Başkanı merhum Behçet Oktay'ın ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Olayın üzerinden geçen yılların ardından Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay, Bakan Gürlek ile bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ziyarete gelen Burak ve Şule Oktay'ı kabul ederek kendileriyle görüştü.

ARACININ YANINDA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Bakan Gürlek'i ziyaret eden ailenin yakını Behçet Oktay, kayıtlara göre 25 Şubat 2009 tarihinde ölü bulunmuştu. Paylaşılan olay yeri detaylarında ise dönemin Özel Harekat Başkanı olan Oktay'ın, 25 Mart 2009'da Ankara’da kendi aracının hemen yanında ölü olarak bulunduğu bilgisi yer alıyordu.