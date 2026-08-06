Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında Ankara'da aracının yanında ölü bulunan dönemin Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay'ı makamında kabul etti.
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Dönemin Özel Harekat Başkanı merhum Behçet Oktay'ın ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Olayın üzerinden geçen yılların ardından Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay, Bakan Gürlek ile bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ziyarete gelen Burak ve Şule Oktay'ı kabul ederek kendileriyle görüştü.
ARACININ YANINDA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU
Bakan Gürlek'i ziyaret eden ailenin yakını Behçet Oktay, kayıtlara göre 25 Şubat 2009 tarihinde ölü bulunmuştu. Paylaşılan olay yeri detaylarında ise dönemin Özel Harekat Başkanı olan Oktay'ın, 25 Mart 2009'da Ankara’da kendi aracının hemen yanında ölü olarak bulunduğu bilgisi yer alıyordu.