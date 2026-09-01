Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! 5 yılı aşan davalar için 135 devrede

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı’nın başlangıcıyla birlikte yargı hizmetlerini hızlandırmak ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan "Alo Adalet 135" çağrı hattının resmen hizmete girdiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! 5 yılı aşan davalar için 135 devrede
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Saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başlatılan uygulama sayesinde, 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlar doğrudan bildirimde bulunabilecek.

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Yeni adli yılın ilk gününde hayata geçirilen sistemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti:

Pilot Adliyeler: Uygulama ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde devreye alındı. Pilot sürecin ardından sistem kısa süre içinde tüm Türkiye genelindeki adliyelere yaygınlaştırılacak.
Kritik Süre Eşikleri: Vatandaşlar; karara bağlanması 5 yılı aşan dava dosyaları ile henüz iddianameye dönüşmemiş 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan 135 hattı üzerinden başvuru yapabilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE DOSYA BİLGİLENDİRMELERİ NASIL İŞLEYECEK?

Yapay zeka destekli sesli asistan ve uzman temsilciler aracılığıyla yürütülecek sistemde vatandaşların talepleri doğrudan ilgili adli birimlere aktarılacak:

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları: 135 hattına gelen çağrılar, adliyeler bünyesinde kurulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına iletilerek ilgili mahkeme veya savcılıkça incelemeye alınacak.
SMS ile Bilgilendirme: Dava dosyalarındaki inceleme ve süreç güncellemeleri başvuru sahibine doğrudan SMS yoluyla bildirilecek.
Soruşturmalarda Gizlilik Esası: Soruşturma aşamasındaki dosyalarda ise kısıtlılık ve gizlilik kuralları gereği yalnızca başvurunun işleme alındığına dair bilgilendirme iletilecek.

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