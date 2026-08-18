Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! 8 ilde dev "şeker" operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şeker Kanunu’ndaki kota ve satış sınırlarını ihlal eden nişasta bazlı şeker (NBŞ) üreticisi ve ticareti yapan firmalara yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 25 şirkete ait 26 adreste arama yapılırken, 47 şirket yöneticisi ifadeye çağrıldı.

Gerçek Ürün Faturalarla Gizlenmiş: Glukoz ve Nişasta Oyunu Deşifre Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın ortak denetimleri sonucunda organize usulsüzlük ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde:

İç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şekerlerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü,

Ürünlerin gerçek niteliğinin "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta" ve "fruktoz" adlarıyla faturalandırılarak gizlendiği,

Faturada gösterilen ürün cinsi ile fiilen teslim edilen ürünler arasında ciddi farklılıklar bulunduğu tespit edildi.

8 İlde 26 Adrese Eş Zamanlı İşlem: 47 Yönetici İfadeye Çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah operasyonun düğmesine basıldı:

Operasyon Yapılan İller: İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana.

Adli İşlemler: Belirlenen 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri icra edildi.

47 Şüpheli: Şirket yöneticisi konumundaki 47 şüpheli çağrı kağıdıyla ifadeye davet edildi.

Çok Yönlü Suçlama: Sahtecilik, Vergi Kaçakçılığı ve Bozulmuş Gıda Ticareti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın kapsamına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu suçlamalar üzerinden dosyanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti:

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti,

Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve yanıltıcı belge (naylon fatura) kullanımı,

Özel belgede sahtecilik ve piyasa fiyatlarını manipüle etme.

"Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir."