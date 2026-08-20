Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Ankara'da dev insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 44 gözaltı

Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 44 şüpheli yakalandı.

ETİMESGUT'TA GÜNÜBİRLİK EVLERE BASKIN: 6 TUTUKLAMA

Etimesgut ilçesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığının belirlenmesi üzerine başlatılan tahkikatta 50 ayrı suç eylemi deşifre edildi:

Dosya kapsamında 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Firari ve diğer şüphelilere yönelik adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ÇANKAYA'DA 5 EĞLENCE MEKANINA OPERASYON: 26 GÖZALTI

Çankaya bölgesinde faaliyet gösteren 5 ayrı eğlence mekanına yönelik insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa aracılık/yer temini suçlarından yürütülen ikinci soruşturmada:

Haklarında işlem başlatılan 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Mekanlarda mağdur edilen 15 yabancı uyruklu kadın ile Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan 3 düzensiz göçmen tespit edildi.

"DEVLETİN NEFESİ BU KİRLİ DÜZENLERİN ÜZERİNDEDİR"

Kadınların çaresizliğini istismar eden ve insan ticareti üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara asla geçit verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara Başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun; devletin nefesi bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Elde edilen suç gelirlerinin üzerine kararlılıkla gidilecektir."