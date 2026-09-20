Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı: Cansız bedeni bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 2018 yılında öldürülen Abdülhamid Terkin dosyasında 5. şüpheli yakalanıp tutuklanırken; Osmaniye Düziçi’nde kaybolan Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı, cinayet zanlısı ve ailesi gözaltına alındı.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA'DAKİ 8 YILLIK DOSYADA 5. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul'da 6 Temmuz 2018 tarihinde işlenen Abdülhamid Terkin cinayetine ilişkin dosyada teknolojik takip sonuç verdi:

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ekipleri; HTS kayıtları, baz istasyonu verileri, geçmiş görüşme dökümleri ve tanık beyanlarını yeniden mercek altına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin adli bilişim teknikleriyle iyileştirilmesi sonucu, saldırıda yer aldığı belirlenen beşinci şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OSMANİYE DÜZİÇİ'NDE ACI SON: AYŞEGÜL YAŞAR'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ağustos ayında sırra kadem basan Ayşegül Yaşar dosyasında ise biyolojik deliller cinayeti ortaya çıkardı:

Şüphelinin olay günü kullandığı otomobilde kriminal inceleme yapan uzmanlar, araç içerisinde biyolojik bulgulara rastladı.

Yapılan DNA analizlerinde, araçtaki örneklerin kayıp kadının anne ve babasından alınan genetik numunelerle tam uyumlu olduğu kesinleşti.

Çapraz sorguda köşeye sıkışan şüphelinin yer göstermesi sonucunda talihsiz kadının cansız bedeni bulundu.

Cinayetle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelinin yanı sıra anne ve babası da gözaltına alındı.

Soruşturmada emeği geçen adli ve emniyet birimlerine teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararlılık mesajı verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalarda hiçbir suçun cezasız bırakılmayacağını vurguladı.

Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet müdürlükleri ve Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı ekiplerini kutlayan Bakan Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.