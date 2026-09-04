Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Yıllar sonra 3 faili meçhul cinayet birden aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 3 kritik cinayet dosyasının daha çözüldüğünü duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Yıllar sonra 3 faili meçhul cinayet birden aydınlatıldı
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Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarda HTS analizleri, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni nesil adli tıp teknikleri devreye sokuldu. İstanbul, Mardin ve Manisa merkezli soruşturmalarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AYDINLATILAN 3 DOSYANIN TÜM DETAYLARI

İstanbul – Zeynep Yıldırım Dosyası (2022)

Olay: 12 Eylül 2022'den bu yana kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım'ın dosyasında, kurbanın kaybolmadan önce en son Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu tespit edildi.
Gelişme: Başka bir cinayetten tutuklu bulunan Fethi Dağlı sorgulanarak 1 Eylül 2026'da yer gösterme işlemi yaptırıldı. Ulaşılan kadın cesedinin Adli Tıp Kurumu incelemesiyle Zeynep Yıldırım'a ait olduğu kesinleşti. Şüpheli Dağlı bu cinayetten de yeniden tutuklandı.
Mardin / Nusaybin – Baba ve 10 Yaşındaki Kızı (2012)

Olay: 2012 yılında Nusaybin'de katledilen İsmail Akın ve henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın cinayeti 14 yıl aradan sonra yeniden açıldı.
Operasyon: Geçmiş ifadelerdeki çelişkiler, HTS kayıtları ve daraltılmış baz eşleştirmeleri sonucu 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı; 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şahsın yakalanması için operasyon sürüyor.
Manisa / Akhisar – Abdurrahman Aysu Cinayeti (2016)

Olay: 10 yıl önce öldürülen Abdurrahman Aysu dosyası mercek altına alındı.
Gözaltılar: Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarla, cinayetin failleri ve olayı gizlemeye yardım eden 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

40 DOSYADA 46 MAKTUL VE 7 YARALI AYDINLIĞA KAVUŞTU

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kuruluşundan bu yana ulaştığı bilançoyu da paylaşan Bakan Gürlek; toplam 40 ayrı dosyada yer alan 46 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlatıldığını bildirdi. Gürlek, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız" mesajını vererek, teknolojik imkanlarla eski delillerin taranmasına kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

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